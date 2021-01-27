الكويت: عدم رصد إصابات بين متلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبد الله السند، عدم ظهور أي حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، للحاصلين على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا "كوفيد-19".

ووفقًا لصحيفة "الراي" الكويتية، قال السند، إن هناك حصة يومية لكل فئة من الفئات المستحقة للحصول على لقاح كورونا، مشيرا إلى أن الرسائل النصية لتلقيه يتم إرسالها وفقا لكمية الشحنات الواردة من اللقاح.

وأضاف السند، خلال مؤتمر وزارة الصحة الخاص بمستجدات الوضع الصحي في البلاد، أن التطعيم ما زال قائمًا رغم تداعيات المستجدات الأخيرة من قبل الجهات المصنعة مع جميع الدول ومن بينها الكويت.

وأوضح أنه بمجرد وصول شحنة التطعيمات إلى الكويت يتم إعطاء مواعيد تلقي الجرعة الأولى بحسب الكمية الواردة في تلك الشحنة مع الاحتفاظ بالجرعة الثانية لكل شخص أقدم على أخذ الجرعة الأولى.

وأكد أن وزارة الصحة لم تواجه أي مشكلة في إعادة ترتيب وجدولة الجرعة الثانية لمن تلقى الجرعة الأولى وهذا يحسب للزملاء القائمين على تنظيم توزيع الجرعات.