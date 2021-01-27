لجنة الدفاع بمجلس الاتحاد الروسي توصي بالتصديق على اتفاق تمديد "ستارت"

أوصت لجنة الدفاع والأمن بمجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) بالتصديق على اتفاق تمديد معاهدة "ستارت" بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية لمدة 5 سنوات قادمة.

وقال مصدر في اللجنة المذكورة لوكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم /الأربعاء/: "صوتنا لصالح المصادقة على تمديد المعاهدة بالإجماع".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أحال يوم أمس /الثلاثاء/ للغرفة السفلى من البرلمان الروسي (مجلس الدوما)، مشروع قانون للمصادقة على اتفاق تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (التي تنتهي في 5 فبراير القادم)، وذلك بعد وقت وجيز من إعلان نظيره الأمريكي جو بايدن رغبته في تمديد المعاهدة.

ووفقًا للوثيقة المقدمة لمجلس الدوما، فمن المقترح تمديد المعاهدة لمدة 5 سنوات حتى 5 فبراير 2026.

وأجرى الرئيسان الروسي والأمريكي يوم أمس الثلاثاء أول اتصال هاتفي بينهما، حيث أعربا عن ارتياحهما بتبادل المذكرات الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت3".