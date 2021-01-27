بخلاف فايزر.. الكويت تستعد لاستقبال مليون جرعة من لقاح جديد

نقلت صحيفة "القبس" الكويتية، عن مصادر مطلعة قولها إنه من المرجح اعتماد وترخيص لقاح أسترازينيكا - أكسفورد قريبا جدا، على أن يكون وصول أولى كمياته إلى الكويت خلال الأسبوع المقبل، وبمعدل 200 ألف جرعة مبدئيًا.

وأشارت المصادر إلى أن 800 ألف جرعة أخرى ستصل البلاد خلال فبراير المقبل، ومطلع مارس على أبعد تقدير، مشددة على أن عملية التوريد مرتبطة بموعد اعتماده رسميًا وترخيصه محليا، حيث يجب تسجيله أولًا قبل الشروع في الاستعداد لوصول أولى الدفعات.

وحول مميزات لقاح أسترازينيكا، أكدت المصادر أن اللقاح سهل التخزين، إذ يتطلب حرارة تتراوح بين درجتين وثماني درجات مئوية، وهي حرارة الثلاجات العادية، خلافًا للقاحات الأخرى، التي لا يمكن تخزينها على المدى الطويل إلا بدرجات حرارة متدنية جدًا تصل إلى 70 درجة تحت الصفر، وهو ما سيسهل عملية التلقيح لشرائح المجتمع على نطاق واسع قريبًا.

كما أن اللقاح قادر على مكافحة السلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي تسببت في إصابات واسعة الانتشار في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، إضافة إلى أنه فعال وآمن وتأثيراته الجانبية نادرة جدًا، وسيسرع من خطة تعزيز المناعة المجتمعية.

وشددت المصادر على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المتمثلة في وزارة الصحة، وعدم نشر أي إشاعات.

وأكدت المصادر أن لقاح استرازينيكا يؤمن حماية بنسبة 100 في المئة من الأشكال الخطيرة التي يتخذها فيروس «كوفيد - 19»، موضحة أن هذه الفعالية مهمة جدًا، حيث إنه حتى لو لم يحصن التلقيح بعض الأشخاص من الإصابة بالفيروس، إلا أنه يحميهم تمامًا من تطوره إلى حالات خطيرة قد تتسبب مضاعفاتها في حدوث الوفاة، مؤكدة حرص وزارة الصحة على استيراد أفضل اللقاحات والمعتمدة من قبل المنظمات الصحية العالمية.

وأوضحت المصادر لـ القبس أن اللقاح لا يعتبر بديلًا فوريًا عن الإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية المضادة للفيروس، مشيرة إلى أنه ولأسباب صحية أو وراثية فإن هناك أشخاصًا قد يكونون غير قادرين على إنتاج أجسام مضادة بعد الحصول على اللقاحات، كالأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي لديهم، وعليه يجب الاستمرار في هذه الإجراءات إلى حين الوصول إلى درجة تمنيع مجتمعية عالية جدًا. 6 مميزات للقاح أسترازينيكا - أكسفورد

وجدير بالذكر أن مركز الكويت للتطعيم يواصل استقبال الشرائح المحددة وفق الحجز المسبق، وتراقب وزارة الصحة الأعراض التي قد تظهر على من تلقى لقاح «فايزر» عن طريق التواصل معهم في حال ظهورها، أو من خلال استقبال اي استفسارات بالموقع الإلكتروني المخصص للتطعيمات، مؤكدة ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الممثلة في وزارة الصحة والمواقع التابعة لها إلكترونيًا، وعدم نشر أي شائعات قد تؤثر في سير تلقي الفئات المستهدفة حاليًا للقاحات المضادة للفيروس.

إلى ذلك، وبينما ذكرت مصادر مطلعة في وزارة الصحة عدم رصد أي أعراض جانبية غير متوقعة حتى الآن على الأشخاص الذين تلقوا تطيعمات لقاح «فايزر» منذ بدء حملة التطعيمات في مركز الكويت للتطعيم بأرض المعارض في 24 ديسمبر الماضي، سواء كانت متوسطة أو شديدة، باستثناء ظهور الأعراض الشائعة بعد تلقي أي لقاح، كارتفاع درجات الحرارة والآلام في المفاصل وموضع الإبر، وشعور بالإرهاق، لافتة إلى أنها تعتبر مؤقتة وتختفي بعد 24 إلى 48 ساعة.