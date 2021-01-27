نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 1743 وفاة جديدة بكورونا في المكسيك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، عن تسجيل 7165 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و1743 وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و788905 والوفيات إلى 152016.

ورجحت الحكومة المكسيكية، أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.