نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثوران جديد لبركان في إندونيسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت جزيرة جاوة الإندونيسية، اليوم الأربعاء، ثوران بركان جديد، بعث نحو محيطه بسيول من الحمم وسحابة من الغازات الحارقة.

ووفقًا لرئيس المركز الإندونيسي لعلوم البراكين وتخفيف المخاطر الجيولوجية في مدينة يوغياكارتا، هانك حميدة، ثوران البركان يعد أكبر تدفق للحمم منذ رفع السلطات في نوفمبر الماضي مستوى الخطر في جبل ميرابي، الذي يعد أنشط بركان في البلاد.

وكانت السلطات الإندونيسية، بادرت في نوفمبر إلى إجلاء نحو ألفي شخص من محيط البركان، لكن معظمهم قد عادوا إلى ديارهم حتى الآن، ولم يتم إجراء أي عمليات إجلاء جديدة في ظل الثوران الجديد.

وقد أصدرت السلطات الإندونيسية، توجيهات إلى المواطنين بالابتعاد لما لا يقل عن خمسة كيلومترات عن فوهة البركان.

ويذكر أن آخر ثوران كبير لبركان جبل ميرابي عام 2010 أودى بأرواح 347 شخصا.