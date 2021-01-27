الصحة العالمية: سيكون لدينا 25 مليون جرعة لقاح كورونا بالشرق الأوسط فى مارس

جدة - نرمين السيد - وأضاف المنظرى خلال مؤتمر صحفى، بأنه سيكون لدينا 25 مليون جرعة لقاح كورونا لمنطقة الشرق الأوسط فى مارس المقبل، و355 مليون جرعة بحلول ديسمبر. وأكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية، أن التعافى من الوباء أمر مستحيل دون الاهتمام العاجل بتعزيز الصحة العقلية، وهى العملية التى ينبغى أن تشمل المجتمع بالكامل، من خلال توفير مجموعة كاملة وعالية الجودة من الخدمات الشاملة والمتكاملة فى مجال الصحة العقلية والدعم النفسى فى الوقت المناسب وبجودة عالية، والذى يعد عنصرًا أساسيًا فى تحقيق التغطية العالمية لخدمات الرعاية الصحية، بما فى ذلك تعزيز محو الأمية فى مجال الصحة العقلية والتوعية بين المواطنين والطاقم الطبي، بالإضافة إلى أهمية الكشف المبكر والعلاج وإعادة التأهيل والرعاية اللاحقة بعد تخطى تلك الجائحة.

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