الخارجية الروسية: واشنطن توافق على تمديد معاهدة ستارت - 3 بشروط موسكو

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا اتفقت مع الولايات المتحدة على تمديد معاهدة "ستارت-3"، "وفقا لشروط موسكو".

وقال ريابكوف - في تصريحات أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إن "روسيا ستعمل من خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة لصالح تعزيز نظام الحد من التسلح".

وأضاف: "من المهم أننا تمكنا من الحفاظ على أحد عناصر الهيكل الدولي في مجال الاستقرار الاستراتيجي، أقول هذا على الرغم من عدم انتهاء إجراءاتنا الداخلية. إنه انعكاس لمسئولية روسيا تجاه مسألة الحد من التسلح"، معربا عن أمله في إحراز تقدم في هذا المجال بغض النظر عن الصعوبات التي تواجهها العلاقات الروسية الأمريكية.

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسية قائلا: "مرة أخرى أؤكد أننا سنعمل لصالح تعزيز نظام الحد من التسلح من خلال مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة. ونعول على إمكانية عقد مشاورات سريعة ثم إطلاق المفاوضات بعد أن يتم تشكيل فريق السياسة الخارجية في واشنطن".

وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى مجلس الدوما مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية تمديد المعاهدة المبرمة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن تدابير زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها المؤرخة 8 أبريل 2010 "ستارت 3"، التي تنتهي في 5 فبراير.

ووفقًا للوثيقة المقدمة، فمن المقترح تمديد المعاهدة لمدة 5 سنوات حتى 5 فبراير 2026.

وصرح رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، كونستانتين كوساتشيف، في وقت سابق، بأنه يتوقع أن يتم التصديق على الوثيقة من قبل أعضاء مجلس الشيوخ يوم الأربعاء.