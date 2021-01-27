تعاون في كل المجالات.. وزير المخابرات الإسرائيلي يكشف تفاصيل زيارته إلى السودان

كشف وزير المخابرات الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الأربعاء تفاصيل زيارته إلى العاصمة السودانية الخرطوم.

وفي حديثه لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، قال كوهين، إن "المسؤولين في الخرطوم عبّروا عن استعدادهم للتعاون مع إسرائيل في جميع المجالات وبسرعة".

ومن بين القضايا التي تم إثارتها وفق كوهين، تسلل نحو 6 آلاف سوداني إلى إسرائيل بشكل غير قانوني، وضرورة إعادتهم إلى بلادهم، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أنهم سيتلقون تدريبا مهنيا داخل إسرائيل قبل نقلهم إلى السودان.

وبحسب كوهين، تم الاتفاق على فتح سفارتين في تل أبيب والخرطوم، والاتفاق على عقد لقاءات تعاونية اقتصادية وزراعية، كما سيسمح للطائرات الإسرائيلية بالتحليق في الأجواء السودانية.

ولفت كوهين إلى أن وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم قدم مسودة اتفاقية للتعاون المخابراتي وبعد إحداث تعديلات عليها تم التوقيع عليها رسميًا.

وقال الوزير الإسرائيلي: "السودانيون يرغبون في تعزيز التطبيع مع إسرائيل حتى بعد تغيير الحكومة في الولايات المتحدة"، واصفًا الرحلة التي قام بها بأنها تاريخية.

ووفقًا للصحيفة العبرية، فإن كوهين ورئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان اتفقا على تعاون مخابراتي وأمني في المستقبل القريب لكبح المنظمات "الإرهابية".

وأشارت إلى أن ضابطا إسرائيليا كبيرا سيطلع رئيس الأركان السوداني قريبًا على التكتيكات العملياتية في الدفاع عن الحدود، خاصةً وأن السودانيين أبدوا اهتمامًا كبيرًا بالتعلم من التجربة الإسرائيلية.