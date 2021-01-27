رسالة خطية من سلطان عمان لأمير الكويت

بعث السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، رسالة خطية إلى أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حول العلاقات بين البلدين.

ووفقا لوكالة الانباء الكويتية "كونا"، تسلم وزير الخارجية الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، رسالة خطية موجهة إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح من أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حول العلاقات الثنائية الوثيقة والعميقة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في كافة المجالات بالإضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك.

وجاء ذلك خلال استقبال الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد في ديوان عام وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، سفير سلطنة عمان لدى دولة الكويت الدكتور صالح بن عامر الخروصي.

وحضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر المزين ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.