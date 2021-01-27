وفاة 6 سيدات.. مسئول طبي لبناني يفجر مفاجأة بشأن خطر كورونا على الحوامل

كشف مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي في لبنان، فراس أبيض، اليوم الأربعاء، عن مفاجأة صادمة بشأن تأثير فيروس كورونا على السيدات الحوامل، وتعرضهن لخطر الوفاة.

وقال أبيض في سلسلة من التغريدات على حسابه بموقع "تويتر": "وفقًا لوزارة الصحة، توفيت ٦ نساء حوامل، أو بعد الولادة، في لبنان، بعد اصابتهن بعدوى الكورونا".

وأضاف أنه في بداية الجائحة، كان الاعتقاد سائدًا أن الحمل لا يزيد من خطر إصابة المريضة الحامل بفيروس كورونا الشديد، لكن ثبت الآن عدم صحة ذلك.

وتابع قوله: "تتطلب عملية ولادة مريضة كورونا الحامل إعداد مرافق خاصة بالعدوى. ويجب أن تتبع العناية بهن بروتوكولات محددة تهدف إلى التخفيف من مخاطر ومضاعفات المرض. ويحتاج المولود أيضًا إلى مرافق خاصة، على الرغم من أن احتمالية اصابته بالعدوى ضئيلة".

ولفت: "في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، تم منذ أشهر توفير الاستعدادات، وتهيئة غرف ولادة ووحدة عناية مركزة لحديثي الولادة، وأجريت حتى الآن اكثر من ١٦٠ عملية ولادة لمريضات من كل لبنان، بعضهن أتين في حالة حرجة، وقد توفيت مريضتان. من الواضح أن هناك حاجة إلى مزيد من الوعي العام بالمخاطر".

وتساءل: "كيف يمكننا إعداد مرضانا والحوامل وأطباء التوليد والمستشفيات بشكل أفضل لمواجهة هذا التحدي؟ هل من الآمن تلقي لقاح الكورونا للمرضى الحوامل؟ هل للقاح أي آثار جانبية على الإناث في سن الإنجاب وتحديدًا على خصوبتهن؟".

واختتم قوله: "مع عدوى الكورونا، يواجه الطب أحد أكبر تحدياته.. لا يتعلق الأمر بضخامة الأزمة فحسب، بل أيضًا في تسارع الحاجة إلى تحديث المعرفة والممارسة الطبية بما يتناسب مع المعلومات الجديدة".

وأكد أن الخسائر في الأرواح فظيعة، لكن الطب يستجيب، وبالتأكيد سيكون على مستوى التحدي.