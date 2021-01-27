نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى سارة من منظمة الصحة العالمية بشأن لقاح كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن سيكون لديها 25 مليون جرعة لقاح كورونا لمنطقة الشرق الأوسط في شهر مارس، و355 مليون جرعة بحلول ديسمبر، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وقد أعلن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، عن عقد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن موقف اللقاحات الجديدة لكورونا مع التركيز على اللقاحات في الإقليم، وتوزيعها بما في ذلك في البلدان المتأثرة بالنزاع، فضلًا عن معالجة الشائعات أو المفاهيم الخاطئة حول اللقاحات في إقليمنا.

وكانت أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع الطلب العالمى على خدمات الأطباء النفسيين والمعالجين بسبب جائحة فيروس كورونا، طبقا لتصريحات لـ ميليتا فوجنوفيتش، ممثلة منظمة الصحة العالمية في الاتحاد الروسي، التى نشرتها وكالة تاس الروسية

وأظهرت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية حول تأثير كوفيد 19، على الصحة العصبية والعقلية، أن 93٪ من الدول الـ 130 المشاركة بالمنظمة، قد أبلغت عن حدوث اضطرابات في الصحة العقلية والعصبية واضطرابات تعاطي المخدرات، بسبب الوباء العالمى، وبالتالي ارتفعت معدلات الإقبال على خدمات الطب النفسى.