madrasati sa رابط منصة مدرستي التعليمية بالشرح للحضور وحل الواجبات 1442

بدأت عملية الاختبارات الأسبوعية تأخذ مجراها وفق خطة وزارة التعليم السعودية للفصل الدراسي الثاني 1442، ويتم حل واجبات منصة مدرستي التعليمية من أجل التقييم الأسبوعي للطلاب، ومع اقتراب نهاية الأسبوع الثاني، يمكنكم التعرف علي كيفية الدخول بكل سهولة للمنصة الإلكترونية madrasati ورفع الواجبات للمعلمين من أجل التقييم، لهذا سنرفق لكم خطوات مبسطة تساعدكم مع الشرح الميسر للدخول والحل.

منصة مدرستي حل الواجبات

أكد معلمي ومعلمات المنصة منصتي مدرستي، أن حل واجبات الطلاب هو العملية التقييمية التي تقوم عليها المرحلة التعليمية بالمملكة في الوقت الحالي، والأنشطة التي يمارسها الطلاب والطالبات خلال فترة حضورهم، ويجب علي أولياء الأمور متابعة هذه العملية لمساعدة أبناءهم، وأهم الخطوات للحل أن يتم اتباع الخطوات الآتي ذكرها.

يجب علي الطلاب والطالبات إجراء الولوج إلي المنصة منصتي منصة مدرستي تسجيل الدخول للطالب، وبعدها يتم تحديد خيار الاختبارات الأسبوعية، ويتم تحديد خيار الواجبات، وبعد هذا يقوم كل طالب بحل الاختبار المخصص له حتي يتم تقييم أداءه، ويعرف مستواه حتي الآن، وبعد نهاية الحل، يتم الضغط علي رفع حل الواجبات المدرسية.

رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول

وفرت الوزارة، رابط المنصة schools.madrasati.sa الإلكتروني، والذي يمكنكم الدخول إليه عن طريق الخطوات الآتية:

يجب تسجيل المنصة لمدرستي الإلكترونية.

يتم تحديد خيار الدخول بالحساب الخاص بك مايكروسوفت.

يتم كتابة البيانات المطلوبة كاملة، والضغط علي دخول.

يجب عدم نسيان كتابة رمز التحقق.

استطعتم بتلك الخطوات الدخول إلي المنصة الإلكترونية، وبعدها يمكنكم الحضور عن طريق الخطوات المبسطة التي نوضحها لكم الآن في اليوم الثالث من الأسبوع الثاني للدراسة عن بعد.

تسجيل حضور منصة madrasati

تستطيعون الآن بكل سهولة تسجيل حضوركم لليوم الجديد، وذلك عن طريق المنصة منصتي مدرستي madrasati التعليمية، وكل ما عليكم هو تنفيذ الخطوات الآتي ذكرها، وهو الدخول أولاً إلي حساب الطالب عبر المنصة الإلكترونية، وبعدها تحديد التسجيل لطالب، أو معلم، عن طريق حساب مايكروسوفت، واختيار القائمة الجانبية، وتحديد خيار جدولي، والضغط علي الدرس الذي ترغب في حضوره، وتحديد كلمة الحضور، وبعدها يتم تحويلك للدرس علي الفور.