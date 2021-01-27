دروب للتسجيل في برنامج تعلم اللغة الإنجليزية من هدف

دروب للتسجيل في برنامج تعلم اللغة الإنجليزية، يقوم برنامج هدف التابع لوزارة تنمية الموارد البشرية بتقديم برامج لتعلم اللغة الإنجليزية للمواطنين والمقيمين في السعودية، وذلك للموظفين والعاملين الراغبين في التحسين من مهاراتهم باللغة الإنجليزية، حيث بدء برنامج تعلم اللغة الإنجليزية ووصل لمرحلته الخامسة الآن من خلال منصة دروب، وأوضح برنامج هدف بأنه على من يرغب في إيجاد عمل مناسب يقوم على اللغة الإنجليزية يبادر بالتسجيل في برنامج تعلم الإنجليزية.

برنامج تعلم اللغة الإنجليزية من هدف

يقدم هدف ذلك البرنامج لمساعدة الأشخاص الراغبين في إيجاد فرص عمل مناسبة وأفضل لهم، حيث يؤهلهم لاستخدام اللغة الإنجليزية بكل حرفية وطلاقة، وكذلك يشجع العاملين بالقطاعات المختلفة بالتحسين من مستوياتهم في اللغة الإنجليزية للانتقال لمستويات أعلى في وظائفهم الحالية، فالبرنامج يقوم على مهارات الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة، وبذلك يطور من مهارات اللغة الإنجليزية عند الفرد بطرق مختلفة.

أهداف برنامج تعلم الإنجليزية

والجدير بالذكر أن البرنامج تم إطلاقه بعد رغبة كبيرة من جميع العاملين بالقطاعات الخاصة والحكومية ومن الكثير من الأفراد الذين يبحثون عن عمل مناسب لهم في السعودية، وبدوره يقوم البرنامج على هدف تطوير المهارات اللغوية عند الفرد ليصبح قادرًا على استخدام الإنجليزية بكل سهولة، حيث يسعى لرفع معدلات المشاركين في سوق العمل بجميع المستويات والمؤهلات والمهارات، ويسهل على الباحثين عن عمل إيجاد فرص عديدة ومتنوعة ومناسبة لهم في العمل.

ويقوم البرنامج بتقديم دورة تدريبية تستمر حتى شهرين حتى يستطيع الفرد المتدرب الوصول للمستوى رقم 16 في مستويات البرنامج المحددة.

شروط التقديم ببرنامج تعلم الإنجليزية

أما عن الشروط المطلوبة للتقديم والتسجيل في برنامج تعلم الإنجليزية يجب توافر التالي: