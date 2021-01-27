وثيقة العمل الحر : خطوات استخراج الوثيقة بالتفصيل

تعد وثيقة العمل الحر أهم وثيقة يمكن أن يستخرجها مواطن المملكة الموجود ضمن بعض الفئات المجتمعية، وهذا لأنها مقدمة إلى العاملين بأعمال حرة غير تابعة إلى وزارة العمل، حيث تمنح تلك الوثيقة لهم بشكل مجاني من وزارة العمل السعودية، وتكمن أهميتها في أنها توثق عمل المواطن السعودي الغير تابع إلى أي جهة حكومية بالسعودية، وتقدمها وزارة العمل إلى ما يفوق 140 عمل حر مختلف، وتحديدا للسن المتراوح بين 20 و60 عام.

وثيقة العمل الحر

توجد عدة فوائد لإخراج وثيقة العمل الحر وتتمثل بعض الفوائد في الآتي:

إن وثيقة العمل الحر من الوثائق المجانية التي لا تتطلب عند إخراجها أي رسوم.

يستطيع المواطن الحصول عليها بشكل سريع وسهل للغاية باستخدام موقع وزارة العمل.

توفر الوثيقة إلى المواطن حلول دفع رقمية.

يمكن للمواطن أن يفتح حساب باستخدام هذه الوثيقة.

تساعد وثيقة العمل الحر المواطن من الانتفاع من معظم الخدمات المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية.

كما تمكن المواطن الذي يحملها من الحصول على خصومات وتخفيضات كبيرة.

إذا تعاقد المواطن مع جهة حكومية يمكنه الاعتماد عليها كوثيقة رسمية.

متطلبات إخراج وثيقة عمل حر

نظراً لأن وثيقة العمل الحر يتم إصدارها لعدة مهن مختلفة كان على الوزارة أن تقدم مجموعة من المتطلبات لكي يتم إخراجها، وتمثلت هذه المتطلبات في الآتي:

لا يقبل إخراج وثيقة عمل حر للمقيمين من غير السعوديين.

يجب على مخرج الوثيقة أن يقع بين الفئة العمرية 18 و60 سنة.

على المواطن المقدم على الوثيقة أن يكون مالك لحساب مفعل على منصة أبشر.

ليس من ضمن شروط إخراج الوثيقة تفرغ المواطن التام لمزاولة هذه المهنة.

يستطيع المواطن المزاول لعدة مهن حرة الحصول على وثيقة عن كل مهنة يزاولها.

خطوات استخراج الوثيقة

لاستخراج وثيقة عمل حرة يجب اتباع التالي:

الذهاب إلى منصة العمل الحر.

ينشأ المواطن حساب جديد بالنقر على “دخول”، ومن ثم يسجل كل المعلومات المطلوبة منه، والتي تكون مثل رقم الهاتف المحمول، وكلمة السر.

وإذا كان المواطن مسجل مسبقاً في المنصة يستطيع النقر على “تسجيل” وكتابة كلمة المرور.

وثيقة العمل الحر من أكثر الأشياء التي يجدر الانتباه لها، وإذا لم تكون قد استخرجتها من قبل قم باستخراجها فورا نظراً لفائدتها العالية إلى العاملين أعمال حرة، وللدليل على أهميتها قدمنا عدة معلومات لكم عنها، مثل عدد الجهات المقدمة لها تلك الوثيقة، ومتطلبات استخراجها، ومزايا استخراجها، وأخيراً قدمنا لكم الطريقة الصحيحة للتسجيل بها.