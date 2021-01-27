تم تحديد بداية انطلاق مباريات كاس العالم للانديه 2021 بدولة قطر الموافق 4 من فبراير، إلى يوم 11 من فبراير المقبل، حيث أن القرعة أوضحت أن النادي الأهلي المصري المتوج ببطولة أفريقيا، سيواجه نادي الدحيل القطري، وذلك في بداية المنافسات وقد تم إجراء القرعة في مدينة سويسرية زيوريخ، بينما سيقابل الفائز من هذه المباراة بالدور النصف النهائي للبطولة بنادي بايرن ميونخ الألماني، والذي يكون بطل دوري الأبطال الأوروبية، بينما أوضحت القرعة أيضاً أن النادي الهيونداي أولسان الذي يكون بطل آسيا، سوف يلتقي مع بطل الكونكاكاف نادي تيجريس أونال وذلك في الدورة الربع نهائية، وسوف يواجه الفائز من هذه فريق سانتوس أو بالميراس البرازيلي.

مباريات كاس العالم للانديه 2021

في الدور الربع النهائي سيلتقي النادي المكسيكي تيجريس أونال، مع الفريق الكوري أولسان، وذلك في يوم 4 من فبراير الساعة 4 مساءً، والمباراة سوف تكون على ملعب “أحمد بن علي”.

وفي ذات اليوم الموافق 4 فبراير سوف يلتقي النادي الأهلي المصري مع النادي القطري الدحيل، وذلك على ملعب “المدينة التعليمية”، في الساعة 7 ونصف مساءً.

مباراة المركز الخامس

ستقام مباراة المركز الخامس على ملعب “أحمد بن علي” وستكون في 7 من فبراير، حيث يلتقي الخاسر من لقاء أولسان مع تيجريس أونال مع الخاسر من مباراة الدحيل والأهلي، وستقام المباراة في الساعة 5 مساءً.

مباريات الدور نصف النهائي

سيلتقي فريق بالميراس مع الفائز من أولسان وتيجريس، في يوم 7 من فبراير على ملعب “المدينة التعليمية”، الساعة 8 مساءً.

بينما في اليوم التالي الموافق 8 من فبراير سوف يلتقي الفائز من مباراة الأهلي والدحيل، مع الفريق الألماني بايرن ميونخ على ملعب “أحمد بن على”، تمام الساعة 8 مساءً.

مباراة تحديد المركز الثالث

سيتم إقامة المباراة الخاصة بتحديد المركز الثالث من البطولة على ملعب “المدينة التعليمية”، في يوم 11 من فبراير.

المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية

سيتم إقامة مباراة الدور النهائي من بطولة كأس العالم للأندية في يوم 11 فبراير، وذلك على ملعب “المدينة التعليمية”، عند الساعة الثامنة مساءً.

قدمنا إليكم في مقال مباريات كاس العالم للانديه 2021 حيث أن هذه البطولة ينتظرها الكثير من المشجعين، ويشارك بها النادى الأهلي المصري المتوج بلقب أبطال أفريقيا، ومن المقرر إقامة البطولة في دولة قطر.