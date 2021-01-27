العلاوة السنوية لعام 1442 للمعلمين وطريقة الاستعلام عنها من موقع فارس

يبحث الكثير من المعلمين والمعلمات بالمملكة العربية السعودية عن موعد صرف العلاوة السنوية 1442 من الوزارة وذلك بسبب احتياج الجميع لتلك العلاوة في قيمتها المعنوية والتي هي رفع درجة المعلم في السلم الوظيفي وفائدتها المادية حيث تبدأ العلاوة السنوية للمعلمين من 300 ريال وحتى 640 ريال حسب الدرجة الوظيفية والأداء، وكان من المتوقع صرف العلاوة مع بداية شهر محرم كما يحدث كل عام لكن في هذا العام الاستثنائي في ظل الظروف الموجودة تأجل موعد الصرف ليكون في شهر يناير الحالي.

خطوات الاستعلام عن العلاوة السنوية للمعلمين 1442

جميع المعلمين يمكنهم من خلال نظام فارس وهو نظام تابع لوزارة التعليم السعودية الاستعلام عن العلاوة لهذا العام من خلال خطوات بسيطة وهي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لنظام فارس.

الضغط على خيار الخدمة المدنية.

يقوم المعلم بإدخال البيانات المطلوبة.

الضغط على خيار الرواتب والبدلات.

يقوم المعلم بالضغط على تعريف بالراتب.

في النهاية يقوم المعلم بالضغط على كشف علاوة العام الجاري.

سيتم فتح صفحة بها كافة المعلومات التي يحتاج إليها المعلم لما في ذلك (موعد العلاوة وقيمتها وكل ما يتعلق براتبه)

موعد صرف العلاوة السنوية للمعلمين 1442

من المتوقع أن يتم صرف العلاوة في شهر يناير الحالي لجميع المعلمين والمعلمات، وعن العلاوة السنوية فهي رفع درجة المعلم في السلم الوظيفي، بالإضافة إلى منحه مبلغ مالي تقديراً لجهوده، لكن في حالات معينة لا يستحق المعلم الحصول على هذه العلاوة وقد أعلنت عن ذلك وزارة التعليم، هذا في الحالات التالية: