يبحث الكثير من المعلمين والمعلمات بالمملكة العربية السعودية عن موعد صرف العلاوة السنوية 1442 من الوزارة وذلك بسبب احتياج الجميع لتلك العلاوة في قيمتها المعنوية والتي هي رفع درجة المعلم في السلم الوظيفي وفائدتها المادية حيث تبدأ العلاوة السنوية للمعلمين من 300 ريال وحتى 640 ريال حسب الدرجة الوظيفية والأداء، وكان من المتوقع صرف العلاوة مع بداية شهر محرم كما يحدث كل عام لكن في هذا العام الاستثنائي في ظل الظروف الموجودة تأجل موعد الصرف ليكون في شهر يناير الحالي.خطوات الاستعلام عن العلاوة السنوية للمعلمين 1442
جميع المعلمين يمكنهم من خلال نظام فارس وهو نظام تابع لوزارة التعليم السعودية الاستعلام عن العلاوة لهذا العام من خلال خطوات بسيطة وهي:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لنظام فارس.
- الضغط على خيار الخدمة المدنية.
- يقوم المعلم بإدخال البيانات المطلوبة.
- الضغط على خيار الرواتب والبدلات.
- يقوم المعلم بالضغط على تعريف بالراتب.
- في النهاية يقوم المعلم بالضغط على كشف علاوة العام الجاري.
- سيتم فتح صفحة بها كافة المعلومات التي يحتاج إليها المعلم لما في ذلك (موعد العلاوة وقيمتها وكل ما يتعلق براتبه)
من المتوقع أن يتم صرف العلاوة في شهر يناير الحالي لجميع المعلمين والمعلمات، وعن العلاوة السنوية فهي رفع درجة المعلم في السلم الوظيفي، بالإضافة إلى منحه مبلغ مالي تقديراً لجهوده، لكن في حالات معينة لا يستحق المعلم الحصول على هذه العلاوة وقد أعلنت عن ذلك وزارة التعليم، هذا في الحالات التالية:
- أن يكون أداء المعلم خلال العام أقل من الأداء المرضي للوزارة.
- في حالة إنتهاء تصريح مزاولة مهنة التدريس مع المعلم.
- المعلم الذي لا يحمل تصريح لمزاولة مهنة التدريس في المملكة العربية السعودية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العلاوة السنوية لعام 1442 للمعلمين وطريقة الاستعلام عنها من موقع فارس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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