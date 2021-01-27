أخبار اليمن : تحذيرات من موجة صقيع في 6 محافظات

تحذيرات من موجة صقيع في 6 محافظات
أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية باستمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة جداً على معظم المحافظات خلال ال24 ساعة المقبلة .
وتوقع المركز في نشرته الجوية أجواء باردة جداً إلى باردة واحتمال تكون ضريب خفيف على الأجزاء المرتفعة من محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء والضالع .
وأشار المركز إلى أن الاجواء ستكون باردة بوجه عام في المرتفعات بمحافظات إب، تعز، لحج ،أبين ، شبوة، حضرموت وغرب الجوف ومأرب ؛وكذلك في المناطق الصحراوية أثناء الليل والصباح الباكر .
ولفت الى أن الرياح ستكون نشطة إلى قوية في الأجزاء الجنوبية من السواحل الغربية وباب المندب وقد تصل إلى أكثر من 24 عقدة .
ونبه المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر والمسافرين إلى المحافظات الجبلية بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من تأثيرات الأجواء الباردة.
وحث المزارعين و رعاة المواشي والنحالين على حماية المحاصيل الزراعية و الثروة الحيوانية والمناحل من موجة البرد الشديدة.
وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حذر المركز مرتادي البحر والصيادين من اضطراب البحر وارتفاع الموج في الأجزاء الجنوبية من السواحل الغربية وباب المندب.
وحسب المركز فقد بلغت أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم في عمران : 1.0؛ ؛ ذمار : 2.0 ؛ صنعاء : 2.2 ؛السدة : 6.6 ؛عتق : 7.3 ؛سيئون : 8.8 المحويت : 10.6
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