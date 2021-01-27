مقتل 100 إرهابي في عملية فرنسية - مالية مشتركة

أعلن الجيش المالي، يوم الثلاثاء، مقتل 100 من مقاتلي الجماعات المتطرفة واعتقال 20 آخرين، في عملية مشتركة بين القوات الفرنسية والمالية، نفذت في وسط البلاد.
وقال الجيش المالي على موقعه الإلكتروني: "قتل مئة إرهابي واعتقل عشرون وتمت مصادرة العديد من الدراجات النارية والمعدات الحربية، خلال العملية التي نفذها الجيش المالي وقوة برخان الفرنسية بين الثاني والعشرين من يناير".
وجاء في البيان وفقا موقع "صحراء ميديا": "الغاية من هذه العملية كانت تعقب العدو خارج المناطق التي يتحصن فيها".
ونقل بيان الجيش المالي عن الكولونيل الفرنسي جان باتيست أحد القادة العسكريين في قوة برخان قوله إن العملية تندرج في سياق "طموح جدا استمر نحو شهرين".
وأضاف باتيست أن "المرحلة الأولى قضت بأن نتدرب معا من أجل معرفةٍ أعمق بيننا في الميدان. وقضت الثانية بإخراج الإرهابيين من معاقلهم في مالي حتى الحدود مع بوركينا فاسو".
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