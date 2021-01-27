عاجل.. مجلس النواب الروسى يصادق على تمديد معاهدة نيو ستارت مع واشنطن

جدة - نرمين السيد - قال سيرجى ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسى، إن موسكو وواشنطن اتفقتا على تمديد معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية وفقا لشروط موسكو. وكان الكرملين قال أمس الثلاثاء، إن البلدين اتفقا على تمديد المعاهدة التى أُبرمت عام 2010 وكان من المقرر انقضاء أجلها الشهر المقبل. وتقيد معاهدة نيو ستارت عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية والصواريخ والقاذفات التى يمكن لروسيا والولايات المتحدة نشرها.

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