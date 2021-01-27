وزير المخابرات الإسرائيلي يكشف موعد توقيع اتفاق السلام مع السودان

كشف وزير إسرائيلي أن بلاده والسودان سيضعان اللمسات الأخيرة لمعاهدة السلام خلال مراسم في واشنطن في غضون الشهور الثلاثة المقبلة.

وقال وزير المخابرات، إيلي كوهين، اليوم الأربعاء، إن "مسودة اتفاق السلام تحرز تقدما، ومن المنتظر إجراء مراسم توقيع بين البلدين في واشنطن خلال الشهور الثلاثة المقبلة".

وكان كوهين على رأس وفد إسرائيلي زار السودان، الإثنين، لبحث دفع اتفاق التطبيع قدما.

وقال للتلفزيون الإسرائيلي إن مسؤولين ناقشوا ثلاث خطط اقتصادية وبحثوا أمن الحدود.

وأوضح أنه قدم لمضيفيه زيتا وفاكهة من الأرضي المقدسة وحصل على بندقية (إم16) على سبيل الهدية لوداعه.

ولم يصدر تعليق على الفور عن مسؤولين سودانيين أو السفارة الأمريكية في إسرائيل.

كانت الحكومة المدنية في السودان قد قالت إن اتفاق السلام مع إسرائيل لا يمكن أن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد أن يوافق عليه مجلس تشريعي انتقالي لم يتشكل بعد.

وفي نهاية أكتوبر، أعلن السودان على لسان المتحدث باسم مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان، أن بلاده بدأت محادثات لوقف "العداء مع إسرائيل",

وجاء التصريح السوداني عقب إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب 23 أكتوبر عن اتفاق إسرائيل والسودان على توقيع اتفاق سلام.

ويشكل اتفاق السلام السوداني الإسرائيلي، امتدادا لخطوات جريئة قادتها دولة الإمارات العربية المتحدة لإنهاء العداء مع تل أبيب بموجب معاهدة تاريخية حظيت بإشادات المجتمع الدولي والإقليمي، لكونها وضعت أساسا للاستقرار في المنطقة، فضلا عن حفظ حقوق الفلسطينيين بتجميد الضم.