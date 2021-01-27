غضب في سوريا.. تفاصيل دهس زوجة نجل القذافي لضباط شرطة وأمر اعتقالها

أثارت ألين سكاف، زوجة هانبيال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ضجة واسعة في سوريا، على خلفية دهسها رجالا من الشرطة ومارة في إحدى مناطق العاصمة دمشق.

وقالت مصادر لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن هناك توجيهًا رسميًا صدر من أحد الأجهزة الأمنية بالعاصمة السورية دمشق، باعتقال اللبنانية سكاف بعد افتضاح أمر تدخل شخصية نافذة، ومنع أجهزة الأمن والشرطة التي حاصرتها وكانت بحالة هستيرية من توقيفها.

وكانت ألين سكاف حديث الشارع السوري، حيث أثارت غضبهم عقب دهس شرطة ومارة، وتدخل مسئول غامض لإخراجها من الموضوع، حيث قال: "اتركوها.. هي بتخصني".

وقالت سيدة تقطن في مكان الحادث: "ما حدا مهتم لأمر رجال الشرطة المعترين والمدنيين ما الن ذنب إلا إنن يا ماتوا يا صار معهن جروح بليغة مشان تكون كنة القذافي سعيدة هي واللي داعمها".

وعن تفاصيل الحادث، أوضحت أن السكان سمعوا يوم الواقعة أصوات رصاص ظنوا أنها اشتباك مسلح، إلا أنهم فوجئوا بأنها سيدة مخمورة تشتم الشرطة والأمن.

وذكرت مواقع سورية، أن سكاف كانت تقود سيارتها بسرعة ودخلت بطريق مخالف لإجراءات السير، ما دفع شرطة المرور للتدخل، لتنفعل عليهم وتدهس 3 عناصر منهم وبعض المارة.

وبعد ذلك تدخل رجال المرافقة التي كانت وراءها وأطلقوا النار فحدث الاشتباك بينهم وبين الأمن، إلى أن أتت شخصية غامضة وأنهت الحكاية واصطحبت سكاف معها.

وبحسب مصادر محلية، جرى نقل المصابين الذين لم يكشف عن أسمائهم ولا حالتهم الصحية إلى مستشفى المواساة القريب من موقع الحادث.