وسط أزمة تشكيل الحكومة.. لبنان يعلن نبأ سارا بشأن حملة تلقيح كورونا

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة خطة لقاح فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء ومسؤولي الصحة.

ووفقًا لوسائل إعلام لبنانية، قال دياب في بداية الإجتماع: "اليوم يبدأ العد العكسي لانطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد وباء كورونا"، مؤكدا أن اليوم سيتم مناقشة وإعلان خطة حملة التلقيح في البلا، بعد جهود مضنية.

وأضاف: "مررنا بمرحلة صعبة جدًا.. وباء كورونا أضاف حملًا ثقيلًا جدًا على لبنان الذي يواجه أزمات حادة، مالية واقتصادية واجتماعية ومعيشية".

ولفت: "الأمل اليوم، أنه مع الانتصار على وباء كورونا، تعود دورة الحياة إلى كل العالم، ويستفيد لبنان بعودة الدورة الاقتصادية التي يمكن أن تساهم بتخفيف حدة الأزمات".

لكن دياب أكد أن تشكيل الحكومة سيكمل الإصلاحات التي بدأتها حكومته، وتطبّقها، وتتابع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وتابع قوله إن "صرخة الناس مفهومة ومسموعة، حيث يواجهون تحديات ضخمة"، مؤكدا أن الدولة تقدم مساعدات رغم وضعها المالي الصعب، والجيش بدأ بتوزيع الدفعة الجديدة من مساعدة الـ400 ألف ليرة لحوالي ربع مليون عائلة.