تجتمع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، لمناقشة موضوع الجنود الأسرى بغزة، أرون شاؤول وهدار جولدين، وذلك على خلفية الاتصالات مع حماس فيما يتعلق بنقل معدات طبية وربما حتى لقاحات إلى غزة.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، تقرر عقد الاجتماع للجنة عقب تقديم عائلة الضابط الإسرائيلي الأسير هدار جولدين بالتماس إلى المحكمة العليا لمنع إرسال لقاحات كورونا إلى غزة.
ووفقا للصحيفة، يشارك في جلسة المناقشة عائلات الجنود وممثلي وزارة الجيش الإسرائيلي.
من جانبه، قال تسور جولدين شقيق الضابط هدار-: "لم أتخيل أبدًا أن أخي التوأم سيكون ضحية لأكبر تجارة سيئة في البلاد، في ظل اتصالات لنقل آلاف اللقاحات إلى منظمة حماس في غزة دون طلب فوري من القيادة السياسية لعودة الجنود.
بالتزامن مع انعقاد اللجنة، خرجت مظاهرة خارج الكنيست بمشاركة أعضاء "وسام الحمضيات" للمطالبة بالعودة الفورية لأرون وهدار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لجنة بالكنيست تناقش إعادة الجنود الأسرى بـ غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.