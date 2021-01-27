تعويض كبير.. جيف بيزوس يطالب بـ1.7 مليون دولار من شقيق صديقته

يحاول الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس استرداد مبلغ ضخم من الرسوم القانونية من شقيق صديقته مايكل سانشيز بعد رفض دعوى التشهير التي أقامها ضد الملياردير، وفقًا لتقرير شبكة فوكس نيوز.
ورفع سانشيز دعوى قضائية ضد بيزوس بتهمة التشهير ضده في فبراير الماضي، زاعمًا أن مؤسس أمازون زعم زورًا أن سانشيز سرب صورًا صريحة لبيزوس وعلاقاته الخاصة إلى مجلة ناشيونال انكوايرر.
كشفت مقالة في يناير 2019 عن علاقة غرامية بين بيزوس ولورين سانشيز، اللذان ما زالا على علاقاتهما حتى الآن.
رفض قاض في ولاية كاليفورنيا دعوى التشهير في نوفمبر، وحكم بأن مزاعم مايكل سانشيز حول اتهامات بيزوس له لا تشكل دليلًا كافيًا ضده.
يدعي الطلب كذلك أن سانشيز سعى إلى فرض تسوية "من خلال التهديد بالكشف والكشف العلني عن المسائل الخاصة".
قال محامي سانشيز، توم وارين "إن طلب رسوم بيزوس فاحش".
اعترف مايكل سانشيز في دعواه القضائية بأنه تحدث إلى المجلة عن القضية قبل النشر، لكنه نفى أن يكون المصدر الذي سرب الصور عن علاقة بيزوس بأخته.
يبلغ صافي ثروة بيزوس الشخصية أكثر من 193 مليار دولار، وهو وفقًا لمجلة فوربس، أغنى شخص في العالم.
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