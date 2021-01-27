قادة القائمة العربية المشتركة بالكنيست يتفقون على عدم التوصية لنتنياهو

اتفق قادة أحزاب القائمة العربية المشتركة، على ضرورة عدم التوصية بشخصية نتنياهو لرئاسة الوزراء للحكومة المقبلة، بحسب ما ذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.

وبحسب الموقع، فإنه حتى اللحظة لا يوجد أي تقدم حقيقي في المباحثات بين الأحزاب بشأن خوض الانتخابات بشكل موحد في إطار القائمة.

وأشار إلى أنه ستتواصل الاجتماعات اليوم وربما لأيام مقبلة، مشيرًا إلى أنها تجري في منزل محمد بركة مسؤول ملف المتابعة داخل الخط الأخضر.