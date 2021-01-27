عاجل.. البحرين توقف الخدمات الداخلية في المطاعم وتحول الدراسة إلى التعلم عن بعد

أصدرت وزارة الصحة في دولة البحرين بشكل رسمي منذ دقائق أنه سيتم توقف جميع الخدمات الداخلية الخاصة بها من مطاعم وكافيها وتحويل نظام الدراسة إلى نظام التعلم عن بعد وذلك من أجل السعي إلى الحد من انتشار كورونا خاصة وأن وزارة الصحة أعلنت أنه هناك سلاسة جديدة من فيروس كورونا دون أن تتحدث عن تفاصيل هذه السلالة لذلك تسعى وزارة الصحة إلي أخذ كافة الاحتياطات الأزمة للحفاظ على سلامة المواطنين والحد من انتشار الفيروس، وقررت وزارة الصحة في البحرين اليوم بشكل رسمي غلق كافة المطاعم وتحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بعد لمدة ثلاث أسابيع.

البحرين توقف الخدمات الداخلية

في الساعات القليلة الماضية وافقت وزارة الهيئة الوطنية في البحرين عن الاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا وذلك من أجل مواجهة الفيروس والحد من انتشاره بشكل كبير وسوف تستخدم دولة البحرين اللقاح الذي يطلق عليه اسم كوفيشيلد وصرحت الرئيس التنفيذي للهيئة انه تم فحص كافة الأمور وجميع المستندات والوثائق التي قدمت من معهد سيرام وهي الشركة الصانعة لهذه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، كما أن هذا اللقاح يأخذ الشخص منة جرعتين ويفصل بين الجرعة الأولى والجرعة الثانية حوالي 28 يوما حيث إن فاعلية اللقاح بشكل كبير سوف تكون بعد الجرعة الثانية فقد تتخطي فاعلية الجرعة ال 70% مما يضمن بنسبة كبيرة أن يكون جسم الإنسان مضاد للفيروس وعدم لصابته بة