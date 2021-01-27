صندوق التنمية العقاري يودع 623 مليون ريال في حسابات المستفيدين لهذا الشهر

أودع صندوق التنمية العقاري أكثر من 623 مليون ريال سعودي، وذلك ليتم إيداعها في حسابات مستفيدي برنامج سكني لشهر يناير، من العام الجاري 2021، وأعلن الصندوق أن إجمالي الدعم لهذا الشهر قد بلغ الـ623 مليون ريال، تم تخصيصها لدعم عقود التمويل العقاري السكني، وقال منصور بن ماضي، المشرف العام على الصندوق العقاري، أن البنك يحرص بدوره على إيداع مبالغ الدغم بشكل منتظم بحسابات مستفيدي سكني، وذلك منذ يونيو عام 2017، وبلغ إجمالي ما أودعه حتى شهر يناير الحالي، أكثر من 25.6 مليار ريال.

وأكد بن ماضي، أن تمكين الأسرة السعودية من تملك السكن الملائم الذي يتوفر فيه معايير الجودة، يأتي كأحد أبرز أهداف الصندوق الإستراتيجية، وذلك ضمن مجموعة متنوعة من الحلول التمويلية، والخيارات السكنية التي يوفرها موقع وتطبيق سكني، وذلك وفق إجراءات بسيطة وميسرة.

وأضاف بن ماضي،حتى نهاية العام الماضي، سجل الصندوق قفزات نوعية في أعداد المستفيدين، حيث تمكنت أكثر من 424 ألف أسرة سعودية من تملك المسكن الملائم من خلال ما يوفره من خيارات تمويلية وسكنية، وعن طريق القرض العقاري المدعوم المقدم من قبل الصندوق، الذي مازال مستمرًا ضمن العديد من القنوات الإلكترونية التي توفر الجهد والوقت، حيث يتم التعامل من خلالها من بداية التقديم، حتى تملُك المسكن المناسب لقدراتهم المالية، وإيداع الدعم الشهري.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق التنمية العقارية يقدم أيضًا، دعمه من خلال برنامج القرض المدعُوم للموطنين، وذلك عن طريق أكثر من 40 خدمة إلكترونية من خلال بوابته الإلكترونية، ومركز الاتصال الموحد 199088، وقد نجح البرنامج في التأثير بشكل إيجابي على سوق التمويل العقاري في المملكة، حيث ارتفعت حصة الصندوق من إجمالي القروض العقارية المدعومة، من 7% عام 2017 إلى 94% في العام الماضي.