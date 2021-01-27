أخبار اليمن : تفاصيل جرائم العدوان ومرتزقته خلال 24 ساعة

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تفاصيل جرائم العدوان ومرتزقته خلال 24 ساعة

صعّدت قوى العدوان خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وأصيب مواطنان بنيران حرس الحدود السعودي في صعدة، وشن الطيران 13 غارة على محافظتي مأرب وصعدة خلال الـ24 ساعة الماضية. تفاصيل جرائم العدوان ومرتزقته خلال 24 ساعةصعّدت قوى العدوان خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وأصيب مواطنان بنيران حرس الحدود السعودي في صعدة، وشن الطيران 13 غارة على محافظتي مأرب وصعدة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 227 خرقا بينها استحداث تحصينات قتالية في الدريهمي والجبلية و17 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و184 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. وتضمنت الخروقات 8 غارات لطيران تجسسي على الجبلية والدريهمي، وتحليق 15 طائرة تجسسية في أجواء الجاح والدريهمي والجبلية والتحيتا. وأكد المصدر إصابة مواطنين اثنين بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة جرعاء بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، فيما شن الطيران 7 غارات على مديرية الظاهر. وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن 5 غارات على مديرية صرواح وغارة على مديرية جبل مراد بمحافظة مأرب.

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