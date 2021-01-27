بسبب كورونا.. البحرين توقف الخدمات الداخلية فى المطاعم وتلجأ للتعلم عن بعد

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزارة، تم تعليق أيضا الحضور للمدارس الحكومية والخاصة والاكتفاء بالتعلم عن بعد. يشار إلى أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية البحرينية، كانت قد وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح "كوفيشيلد" المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) الذى تنتجه شركة "أسترازينكا" بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

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