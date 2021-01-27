عاجل.. الأمن الوطنى العراقى يحبط مخططا إرهابيا لاستهداف كركوك

جدة - نرمين السيد -

وقال جهاز الأمن فى بيان:" بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود تحركات لخلايا إرهابية كانت تروج لاستهداف محافظة كركوك بهجماتٍ مسلحة، باشرت مفارز جهاز الأمن الوطنى بعملية مسح ميدانى وتفتيش أطراف المحافظة لملاحقة هذه الخلايا والبحث عن الأسلحة والمتفجرات".

وأضاف البيان: "أسفرت العملية عن اعتقال اثنين من الإرهابيين مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب (يعملان بصفة عناصر استخبارية لداعش ويجمعان معلومات عن تحركات القوات الأمنية فى المحافظة) و تمت إحالتهما إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".