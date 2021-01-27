مجلس الاتحاد الروسي يوافق على تمديد معاهدة ستارت 3 مع أمريكا لمدة 5 سنوات

وافق مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) اليوم /الأربعاء/ على تمديد معاهدة (ستارت 3) لتخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 5 سنوات.
وجاء ذلك بعد موافقة مجلس الدوما (الغرفة الأدنى للبرلمان)، في وقت سابق اليوم، على تمديد المعاهدة، وبذلك يكون قد وافق البرلمان الروسي بغرفتيه على تمديد معاهدة (ستارت 3) المبرمة مع الولايات المتحدة عام 2010 لمدة خمس سنوات جديدة.
وكان مجلسا الدوما والاتحاد قد صادقا اليوم على تبني مشروع قانون خاص بتمديد (ستارت 3) حتى فبراير 2026، والذي قدمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء إلى البرلمان.
يُذكر أن موسكو وواشنطن أعلنتا أمس /الثلاثاء/ التوصل إلى اتفاق مبدئي على تمديد معاهدة (ستارت 3) للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، والتي تنقضي فترة سريانها في 5 فبراير المقبل.
وتعد (ستارت 3) آخر معاهدة قائمة بين روسيا والولايات المتحدة في مجال الرقابة على التسلح، وذلك بعد انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى المبرمة مع موسكو عام 1987 واتفاقية "السماء المفتوح
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