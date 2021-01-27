أحبط جهاز الأمن الوطني في العراق، مخططًا إرهابيًا، كان القائمين عليه يخططون لضرب محافظة كركوك، وفقًا لوسائل إعلام عراقية.
وجاءت العملية بعد ورود معلومات مخابراتية عن وجود تحركات لخلايا إرهابية كانت تنوي هجمات مسلحة على محافظة كركوك.
وقامت قوات الأمن الوطني بعملية مسحٍ ميداني وتفتيش اطراف المحافظة لملاحقة هذه الخلايا والبحث عن الأسلحة والمتفجرات.
وذكرت قوات الأمن، أن "العملية أسفرت عن اعتقال اثنين من الإرهابيين، مطلوبين وفق المادة 4 لقانون الإرهاب.
وتابعت إن المعتقلين كانا يعملان كعناصر استخبارية لداعش ويجمعان معلومات عن تحركات القوات الأمنية في المحافظة.
واستجوبت الجهات الأمنية العنصران الداعشيات، ثم أحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق.. إحباط مخطط إرهابي استهدف كركوك واعتقال اثنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.