مصرع 53 شخصا حرقا في حادث حافلة بالكاميرون

أفادت وسائل إعلام محلية في الكاميرون، بمصرع 53 شخصا احتراقا جراء حادث حافلة وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، غرب البلاد.

ونقل تلفزيون "سي تي في الوطني" عن حاكم المنطقة الغربية أوا فونكا أوغسطين، قوله: إن عدد القتلى جراء حادث المرور الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء في منطقة غرب الكاميرون ارتفع إلى 53 ، وأصيب 29 آخرون.

وأضاف أن الحادث وقع فى حوالى الساعة 3:30 صباحا بالتوقيت المحلى عندما اصطدمت حافلة سعة 70 راكبا بشاحنة على طريق شديد الانحدار بالقرب من مدينة دتشانغ.

وقد أسفر التصادم عن كرة نارية احترقت جزئيا في السيارتين، بحسب الشرطة المحلية.

وكانت الشرطة قد أصدرت، في وقت سابق، تقريرا أوليا أفادت بمقتل 14 شخصا على الأقل وإصابة 38 آخرين.

وقال مسؤولون محليون إن المصابين نقلوا إلى مستشفى قريب.

ولا يزال سبب الحادث مجهولا.

وجدير بالذكر أن التحميل الزائد على المركبات ظاهرة شائعة في الكاميرون.