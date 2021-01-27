نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "استرازينيكا" ترفض المشاركة في اجتماع مع الاتحاد الأوروبي بشأن لقاحات كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مسؤول أوروبي، اليوم الأربعاء، إن شركة استرازينيكا، رفضت المشاركة في اجتماع مع الاتحاد الأوروبي حول التأخر في إنتاج اللقاحات، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأدوية الأوروبية، إن شركة أسترازينيكا قدمت طلب ترخيص للقاحها ضد فيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، وافقت الحكومة البريطانية على لقاح "أسترازينيكا" للاستخدام في المملكة المتحدة، ومن المقرر إعطاء الجرعات الأولى يوم الاثنين وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وطلبت المملكة المتحدة 100 مليون جرعة - كافية لتطعيم 50 مليون شخص.