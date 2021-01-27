صندوق التنمية العقارية يودع 623 مليون بحسابات المستفيدين ويطرح آلية الاستحقاق والتسجيل

أطلق صندوق التنمية العقارية بالمملكة العربية السعودية تصريحات بشأن إيداع دعم القروض العقارية للمستفيدين من برنامج سكني المخصص من أجل الدعم السكني وذلك عبر وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وبدعم من الصندوق العقاري أيضًا، وقد بلغت إجمالي المبالغ التي تم إيداعها لهذا الشهر حوالي 623 مليون ريال سعودي، وأودعت في الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين الذين تم قبولهم في الدعم.

وأوضح، المشرف العام على الصندوق، السيد/ منصور بن ماضي، أن الصندوق العقاري قم بإيداع الدعم للتمويل العقاري السكني، لصالح الأسر التي تم قبولها وانطبقت عليهم شروط الدعم السكني من برنامج سكني، مشيرًا، أن ما تم إيداعه في الحسابات منذ عام 2017 وحتى الآن وصل إلى 25 مليار ريال سعودي.

وأكد، على أن الصندوق العقاري يقوم شهريًا بإيداع الحسابات للمستفيدين والتمويل العقاري المستحق، وذلك من أجل تحقق الأهداف الاستراتيجية التي انتهجها الصندوق منذ أن أطلق، لدعم الأسر، وتمكينهم من الحصول على مسكن مناسب، كما وفر لهم مجموعة كبيرة من خيارات التمويل المختلفة، لافتًا، أن هناك ما يقرب من نصف مليون أسرة في المملكة استفادة فعليًا من الحصول على مسكن، من خلال برنامج سكني.

صندوق التنمية العقاري استعلام بالسجل المدني

ومن أهم الخدمات التي أطلقها صندوق التنمية العقارية هي خدمة الاستعلام عن التمويل العقاري من صندوق التنمية العقارية وبرنامج سكني من خلال الإنترنت، ويمكن التعرف على تسهيلات التمويل، والبرامج التمويلية من خلال موقع الصندوق، وبرنامج سكني للدعم السكني ولذلك يمكن الاستعلام من خلال الطريقة التالية:

قم بالدخول إلى موقع الصندوق العقاري، باسم المستخدم وكلمة المرور.

قم بالنقر على تبويب استعلام وقم بإدخال البيانات المطلوبة والمتمثلة في السجل المدني، ومن ثم قم بالنقر على تبويب استعلام.

أن يكون المتقدم للحصول على الدعم السكني لديه أسرة مكونة من زوج وزوجة أو أبناء أو إخوة.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يكون قد استفاد من أي برنامج دعم سكني قدمته الحكومة السعودية من قبل.

ألا يكون العمر أقل من 25 عام.

ومن خلال بوابة سكني يمكن الدخول من أجل تسجيل مستفيد جديد، أو من خلال صندوق التنمية العقارية للحصول على الدعم السكني.

آلية استحقاق الدعم من برنامج سكني