عاجل.. الهلال يحسم صفقة تيكسيرا اللاعب البرازيلي بمبلغ ضخم

بعد الأخبار المتداولة بشكل كبير خلال الساعات القليلة الماضية أصبح خبر انتقال اللاعب الحر تيكسيرا إلى صفوف نادي الهلال مجرد وقت حيث يعد اللاعب المميزة تيكسيرا اللاعب البرازيلي الذي انتهى عقدة بشكل رسمي مع نادي جيانغسو الصيني وأصبح لاعبا حر يحق له الانتقال إلى أي نادي آخر، وانتشرت خلال الساعات الماضية أخبار شبه مؤكدة أن نادي الهلال استطاع بالفعل إنهاء التعاقد مع اللاعب الذي يبلغ من العمر 31 عاما وهو من أهم اللاعبين بالنسبة إلى نادي الهلال.

الهلال يحسم صفقة تيكسيرا

اللاعب تيكسيرا من اللاعبين المميزين للغاية ومن اللاعبين الذين حصلوا على اهتمام كبير من جانب نادي الهلال السعودي منذ فترة طويلة ويسعى نادي الهلال للانتهاء من الصفقة والحصول على توقيع اللاعب رسميا وأن يصبح بشكل رسمي ضمن صفوف نادي الهلال السعودية حلال الفترة المقبلة، وهو ما تؤكده بعض المصادر الرياضية السعودية خلال الساعات الماضية وفي انتظار الإعلان الرسمي من جانب إدارة نادي الهلال السعودي، قد تكلف صفقة اللاعب تيكسيرا حزينة نادي الهلال السعودي حوالي 10 ملايين يورو لمدة موسمين، وأوضحت بعض المصادر أن الصفقة أوشكت بالفعل على الانتهاء خاصة وأن اللاعب متواجد حاليا في دبي بالفعل للتفاوض مع إدارة نادي الهلال بشكل مباشر.

من مميزات اللاعب تيكسيرا والتي جعلت نادي الهلال السعودي متمسك بشكل كبير في التعاقد من اللاعب هو انه يجيد اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب حيث يمكن للاعب اللعب كجناح أيمن وأيضا اللعب كمهاجم صريح واللعب كصانع ألعاب وبالتالي سيكون اللاعب إضافة قوية للغاية بالنسبة إلى نادي الهلال بالتأكيد.