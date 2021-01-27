مسؤول عسكرى أمريكى: نهدف لردع إيران وطمأنة الحلفاء فى المنطقة

جدة - نرمين السيد - وقال المسؤول الأمريكى، فى تصريحات لصحيفة "وول ستريت جورنال": "نهدف لردع إيران وطمأنة الحلفاء فى المنطقة". وشهدت العلاقات بين واشنطن وطهران توتراً متصاعداً منذ الانسحاب الأمريكى الأحادى الجانب العام 2018 من الاتفاق الدولى حول الملف النووى الإيرانى وإعادة فرض عقوبات أمريكية.

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