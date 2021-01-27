فلسطين تعتزم شراء 100 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك فى فبراير

جدة - نرمين السيد - وقال عبد الحفيظ نوفل السفير الفلسطينى لدى روسيا، إن موسكو ستقدم عشرة آلاف جرعة مجانية من اللقاح.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت تسجيل 608 إصابات جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن 5 وفيات و655 حالة تعاف جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
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