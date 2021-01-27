عاجل.. مقتل 53 شخصا حرقا فى حادث حافلة بـ الكاميرون

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الكاميرونية، مقتل 53 شخصاً احتراقاً، وإصابة 29 آخرين، إثر اصطدام حافلة ركاب بشاحنة تنقل وقوداً فى غرب البلاد، ما أدى إلى اندلاع النيران بالحافلة والشاحنة.





وذكر التلفزيون المحلى، أن الحادث وقع حوالى الساعة 3:30 صباحا بالتوقيت المحلى عندما اصطدمت حافلة سعة 70 راكبا بشاحنة على طريق شديد الانحدار. وقالت الشرطة المحلية إن الاصطدام تسبب فى احتراق جزئى للسيارتين.

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