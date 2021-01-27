اكتشاف 3 إصابات بطفرة جنوب أفريقيا في إسرائيل

أعلنت إسرائيل لأول مرة، عن تسجيل 3 إصابات بطفرة جنوب أفريقيا من غير العائدين من الخارج حسب القناة العبرية السابعة.
وبحسب القناة، فإن الإصابات كشف عنها خلال فحص عشوائي، مشيرةً إلى أن المصابين لم يعودوا من الخارج ولم يخالطوا أحدًا من المصابين بالطفرة ممن عادوا مؤخرًا من دول مختلفة.
في ذات السياق أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية أن 35% من المرضى الحاليين بفيروس كورونا هم أولاد دون سن 17 عاما، بينما كانت نسبتهم في موجة كورونا السابقة 25% وفي الموجة الأولى كانت نسبتهم ضئيلة جدا.
وتنسب الوزارة الارتفاع بالإصابات في الموجة الحالية لانتشار طفرة كورونا البريطانية.
وقال سكرتير رابطة أطباء الأطفال في إسرائيل، بروفيسور تساحي غروسمان، لموقع "واللا" إن "عدد الأولاد في حالة خطيرة ارتفع لأن الطفرة البريطانية تنقل العدوى بوتيرة سريعة أكثر وتصل إلى عدد أكبر من الأفراد.
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