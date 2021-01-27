بعد تحمله مسؤولية وفاة 100 ألف شخص.. جونسون: الإغلاق الجزئي ليس حلا لمواجهة كورونا

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، أن الإغلاق الجزئي ليس حلا لمواجهة tفيروس كورونا.

ووفقا لوسائل إعلام بريطانية، قال جونسون إنه يأمل في وضع خريطة طريق للخروج من الإغلاق في "الأسابيع القليلة المقبلة".

وأدلى جونسون بهذه التصريحات أمام مجلس العموم، اليوم الأربعاء، قائلا: "آمل بشدة أن أكون في الأسابيع القليلة المقبلة هنا لأتحدث بمزيد من التفصيل عن كيفية خروج هذا البلد الآن من الوباء".

يأتي ذلك بعد أن تجاوزت المملكة المتحدة المرحلة القاتمة المتمثلة في وفاة 100000 من فيروس كورونا.

وخلال مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، قال رئيس الوزراء البريطاني إنه يتحمل "المسؤولية الكاملة" عن كل إجراء تتخذه حكومته، وأصر على أنهم فعلوا كل ما في وسعهم للحد من الوفيات.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي: "من الصعب حساب الحزن الذي تحمله تلك الإحصائية القاتمة، وسنوات العمر الضائعة والتجمعات العائلية التي لم يتم حضورها، والفرص الضائعة للكثير من الأقارب حتى لو تم توديعهم".

وأضاف: "أتحمل كامل المسؤولية بتجاوز عدد وفيات كورونا 100 ألف".

وأظهرت الإحصائيات الرسمية في بريطانيا، الثلاثاء، تجاوز عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد عتبة المائة ألف حالة وفاة.

وسجلت وزارة الصحة البريطانية، أمس الثلاثاء، 1631 حالة وفاة و20,089 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتعتبر بريطانيا خامس دولة على مستوى العالم من حيث أعداد الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس القاتل.