الإمارات وأمريكا تختتمان التمرين العسكري المشترك

أفادت صحيفة "البيان" الإماراتية، بختام فعاليات التمرين العسكري المشترك بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الحمرا.

وحسب الصحيفة الإماراتية، نفذت فعاليات التمرين، وحدات من القوات البرية وحرس الرئاسة بالاشتراك مع سلاح مشاة البحرية الأمريكية.

يأتي التمرين ضمن سلسلة التمارين المبرمجة بين البلدين لرفع القدرات القتالية والجاهزية لتنفيذ عمليات إسناد وتأمين الأهداف الحيوية وتنسيق عمليات الإسناد الجوي، بالإضافة إلى التدريب على عمليات الإخلاء الجوي من المناطق المبنية بواسطة الطائرات العمودية.

ويهدف التمرين إلى تعزيز التعاون العسكري المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين للوصول إلى أعلى مستويات العمل الاحترافي العسكري في تنفيذ العمليات المشتركة.