نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنتاجون: قاذفتا B52 حلقتا فوق الشرق الأوسط لردع إيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البنتاجون، اليوم الأربعاء، أن قاذفتا B52 حلقتا فوق الشرق الأوسط في مهمة لإظهار قوة الردع في وجه إيران، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض، إن إيران خرقت الكثير من قيود الاتفاق النووي، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكيي الجديد جو بايدن ينوي التشاور بسرعة مع الحلفاء بشأن المفاوضات مع إيران.

وأوضح البيت الأبيض في أول إفادة صحفية له، أن دبلوماسية المتابعة ستؤدي إلى وضع قيود على برنامج إيران النووي، مؤكدا: نخطط لأن تكون مفاوضات إيران جزءا من مشاورات بايدن المبكرة مع الحلفاء، ونسعى لتعزيز القيود النووية على إيران.

وأوضحت الإفادة، أنه بالنسبة إلى الهجوم على الكابيتول سيتركه الرئيس بايدن لأعضاء الكونغرس لاتخاذ القرار.