تكافل تصرف الإعانات الخاصة فصل دراسي ثاني إلي 272 ألف طالب وطالبة

تكافل تم اليوم إيداع المبلغ الخاص بالفصل الدراسي الثاني لأكثر من مائتان واثنان وسبعون ألف طالب وطالب سعوديين وهو الخاص بمبالغ الإعانة من مؤسسة تكافل الخيرية وصرحت بأن المبالغ التي تم إيداعها تخص الفصل الدراسي الثاني الحالي وتم إيداع المبالغ في الحسابات الخاصة بالمدارس والتي من شأن هذه المدارس بأن تقوم بتقديم هذا الدعم لكل الطلبة والطالبات الذين يستحقون هذا الدعم كما تم التصريح من الجهات المسئولة في وكالات الأنباء المختلفة بأن هذه المبالغ التي تم إيداعها من شأنها أن تشمل عدد 272 ألف من الطلاب والمقدم من برنامج تكافل .

تكافل والمبالغ المودعة لكافة الطلاب والطالبات المستحقين للدعم وعدد المدارس المستفيدة من البرنامج :-

تم التصريح بأن المبلغ الذي تم إيداعه لكافة الطلاب الذين يستحقون هذا الدعم ويدرسون في المدارس السعودية في أكثر من سبعة عشر ألف مدرسة علي مستوي المملكة وكانت قيمة المبلغ الذي تم إيداعه وصلت قيمته إلي مائة وستة وثلاثون مليون ريال سعودي والذي يمثله هذا الدعم بقيمته إلي الدفعة رقم اثنان في الأمر الذي يخص الإعانات المالية التي يتم إيداعها للعام الدراسي الحالي والتي تشمل الفصل الدراسي الثاني والتي يتم تقديمها من مؤسسة تكافل الخيرية لكافة الطلاب والطالبات في التعليم العام والذين يكونون في احتياج داخل المملكة العربية السعودية ويكن الدعم سخي من حكومة المملكة .

مؤسسة تكافل الخيرية تقدم الشكر إلي الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد حفظهما الله :-

مؤسسة تكافل الخيرية قامت المؤسسة اليوم بتقديم الشكر إلي سمو الملك سلمان وولي العهد حفظهما الله علي ما يقدمونه من دعم إلي المؤسسة بشكل مستمر وأيضاً ما يقدمونه من دعم يشمل كافة الطلاب والطالبات والذين يكونون في حالة احتياج حتي يمكنهم التمكن من الاستمرار في العملية الدراسية وأيضاً الاستمرار في نجاح التحصيل الخاص بتحصيلهم الدراسي كما تم التصريح بأن الإعانات التي تقدم لكافة الطلاب والطالبات المحتاجين تشمل الذين من يكونون مستحقين لهذا الدعم وتنطبق عليهم الشروط التي تم وضعها لاستحقاقهما والتي تم وضع الشروط بهذا الشأن والتي تم أعتمادها من المؤسسة .

الشروط الموضوعة للطلاب والطالبات الذين يكونون مستحقين للدعم والوزارات التي تشرف عليها :-

وكالة الأنباء السعودية ، يتم وضع الشروط والتي يتم تحليلها من قبل وزارة التربية والتعليم بالاشتراك مع وزارة التنمية البشرية والاجتماعية ومعهم وزارة التجارة ومما تم ذكره بان المؤسسة تقوم بتقديم الدعم المتنوع في البرامج الخاصة بالدعم مثل الدعم المعنوي والدعم المالي والدعم التعليمي لكافة الطلاب والطالبات السعوديين لكي ما يتم مساندتهم في الاستمرار لتحصيل الدراسة والمناهج العلمية مما يعود عليهم بالمنفعة بعد تخرجهم بالحصول علي الفرص الوظيفية والعملية .

تكافل صرحت بتوجيه التعليمات لكافة المدارس والتي يصل عددها داخل المملكة العربية السعودية إلي سبعة عشر ألف مدرسة داخل المملكة بأن تقوم بمراجعة البيانات لكافة الطلاب والطالبات المستحقين للدعم والذي تم إيداع المبالغ الخاصة بهم اليوم ليتم صرفها لكافة المستحقين حتي ما يتمكنوا من أستمرارهم في التحصل الدراسي الخاص بالفصل الدارسي الثاني .