شروط الحصول على تمويل نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية بأقساط ميسرة وبدون فوائد

شروط الحصول على تمويل نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية بأقساط ميسرة وبدون، فيعتبر بنك التنمية الإجتماعية من أهم مصادر التمويل الشخصي التي يمكن الحصول عليها لإجراء المشاريع، حيث يقدم بنك التنمية الإجتماعية العديد من أنواع التمويل ( تمويل آهل – تمويل الأسرة- تمويل الزواج – تمويل الترميم – تمويل كنف ) بالإضافة إلى بعض من أنواع التمويل الأخرى كتمويل متناهي الصغر لمساعدة الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل وتمويل العمل الحر.

بنك التنمية الإجتماعية

يقدم بنك التنمية الإجتماعية العديد من أنواع القروض التمويلية الميسرة بدون فوائد وبأقساط مريحة، حيث أعلن بنك التنمية الإجتماعية عبر الموقع الرسمي له على تويتر مؤخراً عن بدء التقديم للحصول على تمويل نفاذ للمرحلة الثانية معلناً عن أهم الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل نفاذ لتمويل العمل الحر .

شروط الحصول على تمويل نفاذ للمرحلة الثانية من بنك التنمية الإجتماعية

حيث أوضح بنك التنمية الإجتماعية انه بدء التقديم للمرحلة الثانية للحصول على تمويل نفاذ ولكن لابد من توافر عدة شروط وهي:

يشترط أن يكون المتقدم للحصول على التمويل سعودي الجنسية. ألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم في الحصول على التمويل عن ١٤ ألف ريال سعودي. يفترض ألا يقل عمر المتقدم للحصول على التمويل عن ١٨ عام ولا يتجاوز ستون عاماً . ألا تتعدى مدة سداد القرض التمويلي عن أربعين شهر. يشترط أن يقدم الراغب في الحصول على التمويل ضمان ليتمكن من الحصول على القرض. لابد من تحديد نوع العمل الحر أو النشاط الذي ينوي القيام به للحصول على التمويل، مع ضرورة إحضار ما يثبت ذلك وثيقة أو رخصة .

خطوات التقديم للحصول على تمويل نفاذ من بنك التنمية الإجتماعية

يتم التقديم بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي لبنك التنمية الإجتماعية للحصول على تمويل نفاذ، وذلك باتباع الخطوات التالية: