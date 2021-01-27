أخبار اليمن : الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ عبدالله البخيتي

الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ عبدالله البخيتيبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ / عبدالله احمد سعيد صلاح البخيتي، الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل في خدمة الوطن والمجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد الشيخ/ سام عبدالله احمد سعيد البخيتي واخوانه وكافة آل البخيتي في سبلة بني بخيت مديرية الحداء محافظة ذمار، عبّر الأمين العام باسمه شخصيا ونيابة عن قيادات وكوادر واعضاء المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه الحارة وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل.

سائلا المولى سبحانه وتعالى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون ".

