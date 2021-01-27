أخبار اليمن : الأمين العام يعزي بوفاة المستشار محمد الشميري

الأمين العام يعزي بوفاة المستشار محمد الشميريبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الاستاذ / محمد عبدالولى الشميري - مستشار وزارة الشباب و الرياضة، واحد مؤسسي المجلس الاعلى للشباب والرياضة في اليمن (سابقاً)، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة الشباب والرياضة .

واشار امين عام المؤتمر إلى عدد من مناقب الفقيد وإسهاماته البارزة من خلال المناصب والوظائف الرسمية التي تقلدها أوأنشطته النقابية وخاصة في مجال الرياضة والشباب، حيث كان مثالاً للموظف المثابر والمتفاني، " وكان مرجعا شاملا للوزارة، وصديقاً للجميع".

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجلي الفقيد المهندس محمد محمد عبدالولي، والدكتور احمد محمد عبدالولي، وكافة أفراد الأسرة، عبّر الأمين العام باسمه شخصيا ونيابة عن قيادات وكوادر واعضاء المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه الحارة وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل.

سائلا المولى سبحانه وتعالى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون ".

