عاجل.. الشرطة البريطانية تتعامل مع حادث فى منطقة ريكسهام الصناعية

جدة - نرمين السيد - قالت الشرطة البريطانية، إنها تتعامل مع حادث فى منطقة ريكسهام الصناعية فى بلدة ويلز، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، اليوم الأربعاء.





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