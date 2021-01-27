العسومي: التدخلات الخارجية والإقليمية في الشؤون الداخلية العربية تهديد كبير للأمن القومي العربي

أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أن التدخلات الخارجية والإقليمية في الشئون الداخلية للدول العربية تشكل تهديدًا كبيرًا للأمن القومي العربي.

جاء ذلك وفقا لبيان صادر عن البرلمان العربي اليوم /الأربعاء/ خلال لقاء "العسومي" والوفد المرافق له مع السفراء العرب المعتمدين لدي جيبوتي، حيث تطرق النقاش إلى الوضع العربي الراهن والتحديات التي تواجه الأمة العربية داخليًا وخارجيًا.

ونبه رئيس البرلمان العربي،خلال اللقاء، إلى أن الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة العربية وتتفاقم فيها التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية، وفي مقدمتها ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف التي تشكل تهديدًا خطيرًا لأمن الدول والمجتمعات العربية، تتطلب تعزيز وتنسيق الجهود العربية في مواجهتها.

واستعرض" العسومي" خطة العمل الجديدة للبرلمان العربي والتي تهدف إلى تعزيز دوره في مواجهة هذه التحديات، وخاصة ما يتعلق بتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية العربية، سواء لتعزيز التواصل والتنسيق فيما بين الدول والشعوب العربية، أو في الدفاع عن قضاياها العادلة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وخاطب رئيس البرلمان العربي، السفراء العرب باعتبارهم يحملون مسئولية عظيمة في هذا الشأن مرتبطة بدورهم في تعزيز التضامن العربي وتنسيق الجهود العربية الرسمية في مواجهة هذه التحديات والتهديدات، مؤكدًا أن الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية البرلمانية وجهان لعملة واحدة في حماية مصالح الشعوب العربية والدفاع عن أمنها وسيادتها.

وشدَّد رئيس البرلمان العربي على الدور الهام الذي يمكن أن يقوم به السفراء العرب لدى جيبوتي في حشد الدعم العربي لها، خاصة في ظل معرفتهم الكاملة بواقع واحتياجات الدولة، فضلًا عن دورهم الهام في تعزيز علاقات الإخوة وبناء جسور التواصل المستمر والتفاهم بين جيبوتي والدول العربية.

ودعا رئيس البرلمان العربي، كافة الدول العربية إلى فتح سفارات لها لدى جيبوتي لتعزيز العلاقات معها على كافة المس