الشرطة البريطانية تغلق الطرق المؤدية لمصنع إنتاج لقاح أسترازينيكا بسبب حادث طارئ

أعلنت الشرطة البريطانية أنها تتعامل مع حادث في منطقة ريكسهام الصناعية.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، قالت شرطة شمال ويلز في بيان: "نتعامل حاليا مع حادث في منطقة ريكسهام الصناعية".

وأضافت: "الطرق مغلقة حاليًا ونطلب من الجمهور تجنب المنطقة حتى إشعار آخر".

ويعد هذا المكان مبنى لتصنيع الملايين من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، لتوزيعها في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وهناك أنباء عن تواجد وحدة إزالة القنابل، وسط حضور مكثف للشرطة.