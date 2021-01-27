أعلنت الشرطة البريطانية أنها تتعامل مع حادث في منطقة ريكسهام الصناعية.
ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، قالت شرطة شمال ويلز في بيان: "نتعامل حاليا مع حادث في منطقة ريكسهام الصناعية".
وأضافت: "الطرق مغلقة حاليًا ونطلب من الجمهور تجنب المنطقة حتى إشعار آخر".
ويعد هذا المكان مبنى لتصنيع الملايين من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، لتوزيعها في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
وهناك أنباء عن تواجد وحدة إزالة القنابل، وسط حضور مكثف للشرطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشرطة البريطانية تغلق الطرق المؤدية لمصنع إنتاج لقاح أسترازينيكا بسبب حادث طارئ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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